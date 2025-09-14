Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Ирина Гехт Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Члены Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) на очередной сессии в воскресенье избрали губернатором региона Ирину Гехт, ранее временно исполнявшую обязанности на этом посту, передал корреспондент "Интерфакса".

"По итогам открытого голосования большинством голосов - 16 голосов - губернатором НАО избрана Гехт Ирина Альфредовна", - сказал председатель Собрания депутатов региона Александр Чурсанов.

Парламент округа выбирал губернатора из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме Гехт на пост претендовали депутат окружного Собрания Михаил Райн и депутат Совета муниципального района "Заполярный район" Татьяна Антипина.

Гехт назначена врио губернатора региона указом президента 18 марта, этим же документом экс-глава НАО Юрий Бездудный был освобожден от должности по собственному желанию. Гехт до этого работала председателем правительства Запорожской области.