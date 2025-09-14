Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Первые результаты подсчета голосов на выборах в регионов, заявления МВД о правопорядке во время голосования, избрание Ирины Гехт губернатором НАО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В МВД России сообщили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах в субъектах страны. По данным полиции, зафиксировано десять попыток совершения терактов с применением БПЛА на избирательных участках в Белгородской и Брянской областях. В период избирательной кампании было возбуждено 11 уголовных дел, большинство из них касается лжеминирований.

- Порядка 1,4 тыс. атак на интернет-портал ЦИК было зафиксировано с начала избирательной кампании в регионах, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов. В воскресенье Роскомнадзор также сообщал о сбое в работе сайта ЦИК из-за проблем на стороне "Ростелекома".

- Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,44% голосов после обработки 75,09% протоколов. Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин лидирует на выборах с 71,45% голосов по итогам обработки 25,79% протоколов. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набирает 62,04% голосов по итогам обработки 3,19% протоколов, а у врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк - 82,84% голосов по итогам обработки более 98% протоколов.

- Собрание депутатов Ненецкого автономного округа избрало губернатором региона Ирину Гехт. Ранее она была врио главы региона.

- За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 361 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

- Три человека пострадали при опрокидывании машины скорой помощи на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

- Американский боксер Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Около 1,4 тыс. атак на портал ЦИК зафиксировано с начала избирательной кампании в регионах РФ

Кандидат от "Единой России" Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Кандидат от "Единой России" Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });