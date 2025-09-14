Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Первые результаты подсчета голосов на выборах в регионов, заявления МВД о правопорядке во время голосования, избрание Ирины Гехт губернатором НАО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В МВД России сообщили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах в субъектах страны. По данным полиции, зафиксировано десять попыток совершения терактов с применением БПЛА на избирательных участках в Белгородской и Брянской областях. В период избирательной кампании было возбуждено 11 уголовных дел, большинство из них касается лжеминирований.

- Порядка 1,4 тыс. атак на интернет-портал ЦИК было зафиксировано с начала избирательной кампании в регионах, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов. В воскресенье Роскомнадзор также сообщал о сбое в работе сайта ЦИК из-за проблем на стороне "Ростелекома".

- Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,44% голосов после обработки 75,09% протоколов. Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин лидирует на выборах с 71,45% голосов по итогам обработки 25,79% протоколов. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набирает 62,04% голосов по итогам обработки 3,19% протоколов, а у врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк - 82,84% голосов по итогам обработки более 98% протоколов.

- Собрание депутатов Ненецкого автономного округа избрало губернатором региона Ирину Гехт. Ранее она была врио главы региона.

- За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 361 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

- Три человека пострадали при опрокидывании машины скорой помощи на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

- Американский боксер Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.