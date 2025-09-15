Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ежегодные встречи высоких представителей по безопасности под эгидой Совбеза РФ преобразованы в форум, первое мероприятие пройдет весной 2026 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

"По указанию президента Российской Федерации ежегодные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, трансформированы в форум. Весной следующего года состоится первое подобное мероприятие", - сказал Шойгу.

По его словам, форум станет платформой для обмена опытом не только между представителями Совбезов, но и между правоохранительными, оборонными и силовыми структурами, а также экспертными сообществами.

На мероприятии будут представлены образцы новых отечественных вооружений и военной техники, перспективные технологии в сферах информационной безопасности и наработок в сфере мирного атома, сказал Шойгу.

"Отдельное внимание в ходе форума будет уделено контактам международной научной общественности: будут организованы круглые столы, семинары, коллоквиумы по наиболее актуальным темам", - сообщил он.

Шойгу заявил, что в ходе предстоящей поездки в Багдад планирует пригласить на форум советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касема аль-Араджи.