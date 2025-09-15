Поиск

Шойгу не исключил нового витка напряженности между Ираном и Израилем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в недопущении новой эскалации между Ираном и Израилем, силового решения их противоречий не существует, сообщил в интервью "Интерфаксу" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время Иран и Израиль соблюдают режим прекращения огня и перемирия. Тем не менее, такое положение дел может в любой момент смениться новым витком напряженности", - сказал Шойгу "Интерфаксу" в преддверии визита в Ирак.

"Заинтересованы в том, чтобы не допустить новой эскалации обстановки в регионе. Убеждены в том, что силового решения ирано-израильских противоречий не существует", - заявил он.

Также секретарь СБ РФ отметил, что позиции Москвы и Багдада по ирано-израильскому конфликту "очень близки".

"Для России важно искать развязки конфликта именно со странами региона", - сказал Шойгу.

Полностью текст интервью будет опубликован в понедельник в 05:00 по московскому времени на сайте www.interfax.ru.


