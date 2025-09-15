Краснов высказался против безнаказанности судей и за пресечение любого давления на них

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Претендующий на должность главы Верховного суда генпрокурор Игорь Краснов считает, что статус судей не должен создавать у них иллюзии безнаказанности.

"Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности, - сказал он на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая рассматривает вопрос о рекомендации его кандидатуры на должность главы ВС. - Вместе с тем, я убежден, что любое давление на судей на беспристрастность и объективность должно на корню пресекаться".

Глава Верховного суда назначается на должность Советом Федерации по представлению президента после получения положительного заключения ВККС.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 29 июля после смерти бывшего председателя Ирины Подносовой. Краснов - единственный кандидат на эту должность.

Краснов стал генпрокурором в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СКР. В минувшем январе президент Владимир Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.