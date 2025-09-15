Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Авиабилеты в Китай в связи с ростом спроса на поездки из-за отмены виз подорожали на 15-20%, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Авиабилеты в Китай сейчас бронируют вдвое активнее, чем год назад. И цены на рейсы китайских перевозчиков тоже выросли в среднем не менее, чем на 15%. В том числе и потому что год назад они зашли с низкими ценами, особенно на транзитные рейсы. А сейчас - на новостях про отмену виз - стараются заработать", - прокомментировала гендиректор сервиса онлайн-бронирования "Мой Агент" Виктория Кизимова.

Гендиректор турагентства "Тур-де-Тур" Лилия Капцова согласна с этим: "Цены на билеты китайских авиакомпаний после появления новости об отмене виз подросли примерно на 20%". "Сейчас билет на прямой рейс из Москвы в Пекин и обратно можно купить за 25-30 тысяч рублей", - рассказала она.

РСТ также сообщил, что спрос на пакетные туры и отели в Китае выросли на 50-100% после появления информации об отмене виз.

С 15 сентября туристам для въезда в Китай на срок до 30 дней требуется только загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с момента выезда.