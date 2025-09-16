Поиск

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами вернется на Землю 19 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Космический аппарат "Бион-М" №2 с живыми организмами на борту должен вернуться из космоса на Землю 19 сентября, сообщили в "Роскосмосе".

"Бион-М" № 2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б".

В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

По данным ученых, часть мышей питается пастообразным кормом с содержанием жидкости, вторая группа - употребляет привычный сухой брикетированный корм и отдельно воду в виде геля. Данная технология применена впервые в мире, отметили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

28 августа в ИМБП РАН сообщили, что полет космического аппарата "Бион - М" №2 проходит штатно, животные на борту находятся в состоянии комфорта.

22 августа "Роскосмос" опубликовал видео с борта космического аппарата. На кадрах был показан бокс с тремя мышами, находящихся в состоянии невесомости.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

Роскосмос РАН ИМБП РАН Бион-М
