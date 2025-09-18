"Роскосмос" и "Спутникс" создадут группировку спутников зондирования земли

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией АФК "Система", предусматривающее создание спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщили в госкорпорации.

По условиям соглашения дочерняя организация АФК - группа "Спутникс" - создаст группу аппаратов ДЗЗ, а "Роскосмос" поможет вывести их на орбиту.

Соглашение подписали гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и основатель компании АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Мы будем и создавать космические аппараты, и поставлять получаемые с них данные в федеральный фонд ДЗЗ для дальнейшего предоставления потребителям", - сказал Баканов.

На первом этапе стороны совместно определят перспективные технические параметры и облик космических аппаратов.

В "Роскосмосе" заявили, что проект послужит созданию условий для ускоренного развития частной космонавтики в России.

"В ходе нашей совместной работы мы планируем реализовать на практике механизм государственно-частного партнерства в отношении объектов космической инфраструктуры и связанных с ними космических аппаратов", - сказал глава "Роскосмоса".