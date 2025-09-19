Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 сентября вырастет почти в 1,5 раза

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 24 сентября составит 655,6 рубля за тонну против 495,9 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится почти в полтора раза.

Ставка пошлины на ячмень останется нулевой, на кукурузу вырастет в 1,9 раза, до 743,1 рубля с 398,2 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226 за тонну на пшеницу ($226,3 за предыдущий период), $207,9 - на ячмень ($209,7), $226 - на кукурузу ($223,1).

Новые ставки будут действовать по 30 сентября включительно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень и кукурузу повысилась до 17 875 рублей за тонну, на пшеницу не изменилась