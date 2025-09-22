АСВ к концу 2030 года завершит финансовое оздоровление четырех банков

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к концу 2030 года рассчитывает на завершение мер по предупреждению банкротства четырех банков и возврат свыше 300 млрд рублей средств предоставленной финансовой помощи, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом стратегии АСВ на 2026-2030 годы, подготовленным госкорпорацией.

АСВ осуществляет меры по предупреждению банкротства в отношении 11 банков: БМ-банка (санируется группой ВТБ), Мособлбанка (инвестором выступал Промсвязьбанк, но вышел из санации, ее продолжило АСВ), Тимер банка (санируется РФК-банком), ВУЗ-банка (санируется Уральским банком реконструкции и развития), банка "Солидарность" (санируется компанией "Зарубежэнергопроект"), Газэнергобанка (санируется банком "Синара"), Инвестторгбанка (инвестором выступал Транскапиталбанк, но вышел из санации, ее продолжило АСВ), Генбанка (санируется банком "Россия"), Экономбанка (санируется Меткомбанком), Балтинвестбанка (санируется Абсолют банком), банка "Пересвет" (санируется Всероссийским банком развития регионов).

Собеседник "Интерфакса" указал, что обозначенный в проекте стратегии состав проектов, завершение которых запланировано до 2030 года, может как расширяться, так и сокращаться.

На горизонте пяти лет АСВ также планирует оценить возможность более широкого использования накопленных в фонде обязательного страхования вкладов (ФОСВ) средств банковского сектора для финансирования санаций банков. По оценке госкорпорации, к началу 2026 года размер ФОСВ, который формируется в основном за счет взносов банков, достигнет 1,2 трлн рублей, а по итогам 2030 года - 4,1 трлн рублей.

По словам источника "Интерфакса", в настоящее время не ожидается роста числа банков на санации и, соответственно, нет реальной задачи использовать средства ФОСВ на финансовое оздоровление кредитных организаций, но нельзя полностью исключать возникновение точечных проблем. По закону средства фонда могут использоваться не только для выплаты страхового возмещения по вкладам, но и для целей финансирования мер по предупреждению банкротства банков. АСВ готово рассмотреть целесообразность создания отдельного фонда для реализации мер по предупреждению банкротства. Такой фонд может быть сформирован из накопленных средств в ФОСВ без увеличения нагрузки на сектор в виде дополнительных взносов.