Завершено расследование теракта против генерала Москалика

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Завершено расследование уголовного дела о теракте в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Минобороны Ярослав Москалик, сообщает СКР.

Фигуранту дела Игнату Кузину вменяется совершение теракта, незаконное изготовление и оборот взрывчатых устройств и веществ и другие преступления.

По версии следствия, "с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный Службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство" у подъезда дома на бульваре Нестерова, где жил Москалик.

Утром 25 апреля 2025 года, когда генерал вышел из подъезда, бомбу подорвали дистанционно, Москалик погиб на месте. По данным СКР, также было повреждено имущество двадцати граждан.

Дело Кузина направлено в прокуратуру, а после утверждения обвинительного заключения будет передано в суд. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.