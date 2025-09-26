АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с топливом в Ростовской области стабильна, несмотря на повышенный спрос, сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

"Крупные сетевые АЗС продолжают работать в штатном режиме, и поставки топлива на них осуществляются регулярно. На небольших заправочных станциях могут возникать кратковременные перебои с наличием топлива из-за возросшей нагрузки", - говорится в сообщении.

Ситуацию с топливом обсудили в региональном штабе по обеспечению нефтепродуктами.

По данным министерства, на автозаправочных станциях региона наблюдается рост числа потребителей в связи с увеличившейся популярностью среди автомобилистов маршрутов через Ростовскую область в новые регионы. Кроме того, традиционно в этот период возрастает потребность в топливе у аграриев, занятых сезонными работами.

При этом незначительные трудности в настоящее время наблюдаются на автозаправочных станциях на севере области, в том числе в Боковском районе, поскольку там нет заправок крупных поставщиков, спрос высок, и топливо на некоторые АЗС поступает с задержками.

"Главы администраций в таких муниципальных образованиях должны решать эти вопросы в ручном режиме. Необходимо оперативно связываться с поставщиками, договариваться о дополнительных поставках топлива и не ждать, пока кто-то сделает это за вас. Министерство промышленности и энергетики окажет вам необходимое содействие", - прокомментировал вице-губернатор области Игорь Сорокин.

На заседании штаба также было рекомендовано крупным поставщикам тщательно проанализировать текущее потребление топлива, чтобы не допустить его дефицита.

"Поставщики заверили, что постоянно отслеживают ситуацию и готовы оперативно реагировать на изменения спроса", - говорится в пресс-релизе.

В региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами входят представители профильных ведомств, управления Федеральной антимонопольной службы, организаций, занимающихся поставками топлива, транспортных компаний и заводов. Он был создан для постоянного мониторинга ситуации и оперативного решения возникающих вопросов.