Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Брянской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении кровли в многоквартирном доме в городе Стародуб в результате атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет.

"В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по информации Богомаза, второй беспилотник упал рядом с жилым домом. Для обеспечения безопасности жители дома были временно эвакуированы.