Соответчик по иску к главе Совета судей РФ арестован по делу о мошенничестве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Соответчик по иску Генпрокуратуры к председателю Совета судей РФ Виктору Момотову - Андрей Марченко арестован по обвинению в мошенничестве, сообщил его адвокат.

"Моего доверителя Марченко арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве еще в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества", - сказал адвокат Иван Дворовенко журналистам во вторник.

Адвокат также сообщил, что Генпрокуратура РФ приобщила 114 томов материалов по иску к Момотову. На прошлой неделе Генпрокуратура направила в Останкинский суд Москвы иск к Момотову. В нем надзорное ведомство в интересах РФ просит обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Помимо Момотова, ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.