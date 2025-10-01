Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал второго соответчика по иску Генпрокуратуры к председателю Совета судей РФ Виктору Момотову Ивана Марченко, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов региона.

"Иван Марченко заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об аресте отца Ивана - Андрея Марченко, который тоже выступает соответчиком по делу.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Помимо Момотова, ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.