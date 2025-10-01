Минфин 1 октября разместил на двух аукционах максимальный объем ОФЗ с 12 марта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов 1 октября разместило на двух первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 231,671 млрд рублей по номиналу, что стало максимальным объемом размещения нового госдолга за один аукционный день с 12 марта текущего года.

На первом аукционе, состоявшемся 1 октября, были проданы ОФЗ-ПД серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года на сумму 211,071 млрд рублей по номиналу при спросе 273,005 млрд рублей. Выручка от аукциона - 187,013 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 85,3469% от номинала, что соответствует доходности 15,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 85,248% от номинала, что соответствует доходности 15,20% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года, были проданы бумаги на сумму 20,6 млрд рублей по номиналу при спросе 33,175 млрд рублей. Выручка от аукциона - 16,968 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 79,9652% от номинала, что соответствует доходности 14,62% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 79,9% от номинала, что соответствует доходности 14,65% годовых.

Минфин в IV квартале 2025 года планирует разместить ОФЗ объемом 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика аукционов, размещенного на сайте министерства. При этом в сообщении отмечается, что в случае внесения изменений в закон о федеральном бюджете на текущий год плановые параметры по объему размещения будут уточнены. Всего в IV квартале запланировано 12 аукционных дней: пять в октябре, три - в ноябре и четыре в декабре.

Объем заимствований в 2025 году в соответствии с поправками, подготовленными в бюджет текущего года, планируется увеличить на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита. Сейчас законом о бюджете предусмотрено размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Соответственно, чистое привлечение ожидалось на уровне 3,365 трлн рублей. Теперь же объем размещения ОФЗ планируется увеличить до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей.

Объявленный план на IV квартал, не учитывающий пока подготовленных поправок в бюджет, соответствует плану предыдущего квартала, когда Минфин хотел привлечь также 1,5 трлн рублей. В итоге перевыполнил его на 4,6%, разместив облигации на 1,57 трлн рублей по номиналу. В I квартале ведомство разместило ОФЗ на 1,403 трлн рублей по номиналу при плане в 1 трлн рублей (перевыполнение плана составило 40,3%). Объем выручки - 1,098 трлн рублей. Во II квартале Минфин продал ОФЗ на 1,466 трлн рублей по номиналу при плане в 1,3 трлн рублей (перевыполнение плана на 12,8%). Объем выручки составил 1,182 трлн рублей.

Всего за первые 9 месяцев текущего года Минфин продал гособлигации на общую сумму 4,438 трлн рублей по номиналу (суммарный поквартальный план - 3,8 трлн рублей) при выручке 3,669 трлн рублей (76,7% от первоначально запланированного объема внутренних заимствованной на 2025 год). При этом министерство размещало только облигации с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения флоатеров (ОФЗ-ПК).

В IV квартале прошлого года план заимствований был на уровне 2,4 трлн рублей. Тогда программу удалось выполнить благодаря запуску в конце ноября нового типа флоатера, в котором расчет купонного дохода был привязан к срочной версии RUONIA. В новом формате купон рассчитывается с учетом капитализации в этот период.