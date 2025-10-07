Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры продолжит помогать киностудии "Ленфильм" после ее передачи в собственность Петербурга, также ведомство будет принимать участие в создании кризисного плана по восстановлению студии, сообщила в Госдуме министр культуры Ольга Любимова.

"Что касается "Ленфильма" - это наш совместный путь с нашими коллегами. И это не значит, что если студия стала частью региональной деятельности, региональной повестки, что федеральное ведомство не будет помогать. (...) Все, что касается "Ленфильма", наоборот, мы помогали и будем помогать", - сказала она.

По ее словам, министерство продолжит оказывать помощь как в кинопроизводстве, так и в организации фестивальной деятельности и прочей работе студии.

"Все, что касается долгов (киностудии) - сложнее (...) конечно, отдельной строчки в министерстве культуры на погашение долгов не существует, но, тем не менее, это не отменяет того, что кризисный план мы будем помогать нашим коллегам создавать вместе, как и перечень мероприятий, который должен поддержать в дальнейшем ее коммерческую деятельность", - сказала министр.

В конце сентября стало известно, что "Ленфильм" передается в собственность Петербурга. Работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.