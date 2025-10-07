Поиск

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры продолжит помогать киностудии "Ленфильм" после ее передачи в собственность Петербурга, также ведомство будет принимать участие в создании кризисного плана по восстановлению студии, сообщила в Госдуме министр культуры Ольга Любимова.

"Что касается "Ленфильма" - это наш совместный путь с нашими коллегами. И это не значит, что если студия стала частью региональной деятельности, региональной повестки, что федеральное ведомство не будет помогать. (...) Все, что касается "Ленфильма", наоборот, мы помогали и будем помогать", - сказала она.

По ее словам, министерство продолжит оказывать помощь как в кинопроизводстве, так и в организации фестивальной деятельности и прочей работе студии.

"Все, что касается долгов (киностудии) - сложнее (...) конечно, отдельной строчки в министерстве культуры на погашение долгов не существует, но, тем не менее, это не отменяет того, что кризисный план мы будем помогать нашим коллегам создавать вместе, как и перечень мероприятий, который должен поддержать в дальнейшем ее коммерческую деятельность", - сказала министр.

В конце сентября стало известно, что "Ленфильм" передается в собственность Петербурга. Работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.

Ленфильм Минкультуры Ольга Любимова Петербург Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

В Думе предложили разграничить требования закона к профессиональным таксистам и частникам на личных авто

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

Песков объяснил ускорение приватизации враждебными действиями и санкциями против России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });