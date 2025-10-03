Соответчики по иску к экс-судье Момотову не смогли обжаловать свой арест

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Суд в Краснодарском крае оставил в силе решение о мере пресечения в виде ареста Ивану и Андрею Марченко, которые являются соответчиками по иску Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Кубани.

"Они останутся под стражей до 18 ноября 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Ответчиками, помимо Момотова, выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году его избрали председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года он был переизбран на новый срок.