Поиск

Соответчики по иску к экс-судье Момотову не смогли обжаловать свой арест

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Суд в Краснодарском крае оставил в силе решение о мере пресечения в виде ареста Ивану и Андрею Марченко, которые являются соответчиками по иску Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Кубани.

"Они останутся под стражей до 18 ноября 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Ответчиками, помимо Момотова, выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году его избрали председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года он был переизбран на новый срок.

Краснодарский край Виктор Момотов Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

Половина территории России уже покрыта снегом

Половина территории России уже покрыта снегом

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

Мужчина задержан в Крыму за передачу Украине координат комплексов C-300

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.
Военная операция на Украине

20 беспилотников ВСУ нейтрализованы за ночь над регионами РФ и Черным морем

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7280 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });