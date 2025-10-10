Первый замглавы Минтранса Иванов и замминистра Пашков поменялись должностями

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов и замминистра Константин Пашков поменялись должностями.

Как сообщил в пятницу Минтранс РФ, в соответствии с распоряжениями председателя правительства Михаила Мишустина Пашков назначен первым заместителем министра. Иванов отныне является обычным заместителем.

"Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель министра будет курировать также финансовый блок министерства", - говорится в пресс-релизе Минтранса.

Пашков занимает пост замминистра транспорта с июня 2024 г., перед этим он возглавлял административный департамент министерства.

Иванов был повышен до первого замминистра в июне 2024 г., а пост заместителя министра транспорта занимал с января 2022 г. До этого с 2020 г. работал в аппарате правительства, сначала на должности замглавы департамента регионального развития и инфраструктуры, затем - замглавы департамента строительства.

"Он продолжит курировать вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". В его зоне ответственности - масштабные инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов и прилегающих объектов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу", - говорится в пресс-релизе министерства транспорта.

В июле в Минтрансе сменилось руководство. Управлявший министерством с мая 2024 г. Роман Старовойт был отправлен в отставку, а новым министром стал Андрей Никитин, с октября работавший там же в качестве замминистра.

Перед этим, с октября 2017-го, Никитин был губернатором Новгородской области, а в 2011-2017 гг. возглавлял Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).