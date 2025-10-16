Поиск

Жители Камчатки ощутили три землетрясения за сутки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения, которое случилось 30 июля, за сутки зарегистрировано семь наиболее заметных сейсмособытий, сообщает главное управление МЧС России по региону в четверг.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5. В населенных пунктах ощущались три подземных толчка", - говорится в сообщении.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов.

