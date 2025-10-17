Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в октябре

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в октябре, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещенный уже полностью МС-21", - сказал он.

Ранее начало летных испытаний полностью "русифицированного" МС-21 ожидалось в августе.

С июня этого года сертификационные испытания проходит частично импортозамещенная версия самолета.

Разработкой МС-21 занимается ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). По данным сайта компании, лайнер сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 5100 км. Сообщалось, что старт серийного выпуска МС-21 планируется в 2026 году - ранее сроки несколько раз переносились.