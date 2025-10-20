Что произошло за день: понедельник, 20 октября

Подготовка к саммиту в Будапеште, увеличение лимита на продажу топлива в Крыму и проект закона об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Деталей саммита РФ-США в Венгрии пока нет, сообщили в Кремле. Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио возможные шаги по итогам разговора лидеров двух стран. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен посетить Вашингтон 21 октября.

- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас допустила, что с 19-м пакетом санкций против РФ могут определиться на саммите Евросоюза 23 октября.

- В Крыму с понедельника увеличили лимит на продажу топлива на АЗС с 20 до 30 литров на человека.

- Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры по делу об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод". Суд вернул государству 10% акций миноритариев и обязал государство выплатить добросовестным акционерам стоимость акций.

- В Госдуму внесен законопроект, предполагающий наказание вплоть до пожизненного за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

- Росздравнадзор отметил рост числа жалоб по поводу обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями: в 2025 году рост составил 18% по сравнению с 2024 годом. В Минздраве заявили о полугодовом запасе жизненно важных лекарств.

- Дональд Трамп полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией. Он сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос об ударах по украинской гражданской инфраструктуре, но подчеркнул, что большая часть жертв конфликта - военные.

- Лувр будет закрыт до вторника после ограбления, совершенного утром в воскресенье.

- На АЗС Москвы сохраняются высокие темпы роста цен. С середины сентября средневзвешенная стоимость бензинов и дизельного топлива за неделю увеличивается на 20-40 копеек за литр.