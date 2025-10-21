Поиск

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На российских туристов приходится значимая доля турпотока в Черногорию, если страна введет визы, они переориентируются на безвизовые направления, в частности Турцию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На долю российского рынка, который не имеет прямого авиасообщения с Черногорией, в этом году приходится 11% всего въездного потока страны - то есть каждый десятый турист там даже сейчас - россиянин. За первые 8 месяцев 2025 года в Черногории зафиксировали более 123,2 тысячивизитов россиян (+6,3% к аналогичному периоду 2024 года). В 2024 году Черногорию посетили почти 155 тыс. россиян, на долю которых пришлось более 2,7 млн ночевок (18,3% от общего количества ночевок иностранных гостей)", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, за январь-август 2025 года количество российских прибытий в Черногорию оказалось в два раза больше, чем из Австрии, Чехии или Хорватии, в четыре раза больше, чем из Бельгии, Швеции или Нидерландов.

"Введение виз Черногорией приведет к переориентации турпотока на безвизовую Турцию, в частности - на ее Эгейское побережье. Курорты Бодрум, Мармарис и Кушадасы, обладая схожей с Черногорией природной красотой, предлагают при этом более развитую инфраструктуру и насыщенную экскурсионную программу", - считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Россияне могут без виз въезжать в Черногорию на срок до 30 дней. Президент Черногории Яков Милатович в интервью изданию Politico сообщил о необходимости введения виз для россиян в связи с поставленной целью вступить в Евросоюз к 2028 году. При этом, по его словам, Черногория будет стараться отложить это решение, чтобы не нанести ущерб туротрасли.

