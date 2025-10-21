Кабмин выделил 13 млрд руб. на жилищные сертификаты жителям курского приграничья

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Более 13 млрд рублей выделено правительством России для выдачи жилищных сертификатов жителям курского приграничья, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Транш накануне поступил в регион. Эти средства рассчитаны на выдачу 1 932 сертификатов. Мы заранее начали подготовку, и уже с сегодняшнего утра специалисты приступили к зачислению средств на спецсчета жителей приграничья", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Хинштейн добавил, что Минстроем РФ завершена проверка перечня на 241 жилое помещение. Сумма выплат составит порядка 1,6 млрд рублей. Регион уже направил на проверку следующий список из 329 утраченных домов на общую сумму в 2,5 млрд рублей.

Всего в регионе выдано 11 997 сертификатов на общую сумму свыше 74 млрд рублей. На сегодняшний день жильё приобрели 8 564 семьи на сумму более 52 млрд рублей.