Мишустин заявил о готовности правительства к диалогу с Госдумой по проекту бюджета

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство готово к конструктивному диалогу с Госдумой по вопросам принятия проекта федерального бюджета на трехлетку, а Минфин при участии заинтересованных министерств и ведомств оперативно проработает все предложения общественных организаций и деловых объединений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин спикеру палаты Вячеславу Володину.

Как сообщает телеграм-канал правительства, они провели встречу 21 октября. Володин "проинформировал Михаила Мишустина о поступающих в Государственную думу предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив, внесённых правительством в составе бюджетного пакета".

"Михаил Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу, добавив, что Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что внесенный проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов сбалансирован и позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, создаёт условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

Володин сообщил, что проект бюджета проработан в профильных комитетах и 22 октября будет рассмотрен в первом чтении.