В Кремле сообщили, что Пезешкиан в разговоре с Путиным осудил атаку на резиденцию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным осудил организованную киевским режимом масштабную атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

В пресс-службе добавили, что президенты также обменялись мнениями "по вопросам дальнейшего укрепления российско-иранского сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру". "Обсуждена и ситуация вокруг иранской ядерной программы", - подчеркивается в сообщении.

"Пезешкиан тепло поздравил Путина с наступающим Новым годом. В свою очередь, российский лидер передал наилучшие пожелания руководству и народу Исламской Республики по случаю недавнего иранского национального праздника Шаб-э Челле", - добавили в Кремле.

Иран Масуд Пезешкиан
