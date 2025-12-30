Токаев в разговоре с Путиным осудил атаку БПЛА на резиденцию президента России

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU -Т В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию российского лидера в Новгородской области, сообщила во вторник пресс-служба президента России.

"Обсудив эту ситуацию, главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, а также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 г", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник состоялся о телефонный разговор Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию Президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима", - отмечается в сообщении.

Лидеры обменялись также теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом. Выражено удовлетворение достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, информирует пресс-служба.