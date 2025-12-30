Моди заявил, что встревожен информацией о попытке удара по резиденции Путина

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди во вторник выразил обеспокоенность в связи с информацией о попытке удара по новгородской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Моди написал в соцсети X, что "глубоко встревожен" такими сообщениями.

"Продолжающиеся дипломатические усилия - самый надежный путь к прекращению насилия и достижению мира. Мы призываем все стороны оставаться сосредоточенными на данных инициативах и избегать каких-либо действий, которые могут подорвать этот курс", - добавил премьер.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области", - сказал он журналистам в Москве.

Лавров добавил, что переговорная позиция России будет пересмотрена в свете данных действий Киева.