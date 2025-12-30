Лавров заявил, что успех переговоров по урегулированию невозможен без прекращения Киевом своей преступной политики

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Успех переговоров о достижении долгосрочного урегулирования украинского кризиса невозможен без прекращения нынешней преступной политики Киева, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уверен, что расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса", - говорится в заявлении российского министра, опубликованном на сайте ведомства.

Лавров добавил: "Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона - сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где - вопреки всем нормам международного права - законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные".

Министр подчеркнул, что произошедшая накануне атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина "подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве".

"В Москве с искренней благодарностью воспринимают реакцию наших иностранных друзей и партнёров, выражающих осуждение предпринятой киевским режимом в ночь с 28 на 29 декабря террористической атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - отметил глава МИД РФ.