Песков сказал, что в текущих условиях местонахождение Путина не может обсуждаться публично

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В нынешних условиях вопрос о текущем местонахождении главы государства не подлежит публичному обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом Песков сказал журналистам во вторник.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на государственную резиденцию президента в Новгородской области в ночь на 29 декабря была совершена атака беспилотников.