Поиск

Сенатор Клишас предложил ЕС ввести санкции против США за Венесуэлу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал мнение, что со стороны ЕС должны последовать санкции к США за нападение на Венесуэлу.

"Ждем санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам США атаковать цели, включая военные, на территории Венесуэлы, сообщил утром телеканал CBS со ссылкой на источники. "Чиновники США заявляли, что Трамп отдал приказ наносить удары по целям на территории Венесуэлы, в том числе по военным объектам", - информировал телеканал.

В миреВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАВ Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны СШАЧитать подробнее

Удары, нанесенные в субботу по территории Венесуэлы, проведены армией США, заявили венесуэльские власти. По сообщению агентства EFE в Каракасе отметили, что речь идет о "серьезнейшей военной агрессии США". В правительстве подчеркнули, что удары зафиксированы не только в столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра.

Власти объявили о развертывании в Венесуэле полицейских и военных подразделений, а также "системы командования для полной защиты страны".

Власти Венесуэлы предупредили, что согласно уставу ООН имеют право на самооборону.

США несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента страны Николаса Мадуро.

Каракас Венесуэла Андрей Клишас ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время сделают заявление по Венесуэле

Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

 Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

22 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над российской территорией

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Купянска

Что произошло за день: пятница, 2 января

Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов в черте Харькова

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

 Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });