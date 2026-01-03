Сенатор Клишас предложил ЕС ввести санкции против США за Венесуэлу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал мнение, что со стороны ЕС должны последовать санкции к США за нападение на Венесуэлу.

"Ждем санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам США атаковать цели, включая военные, на территории Венесуэлы, сообщил утром телеканал CBS со ссылкой на источники. "Чиновники США заявляли, что Трамп отдал приказ наносить удары по целям на территории Венесуэлы, в том числе по военным объектам", - информировал телеканал.

Удары, нанесенные в субботу по территории Венесуэлы, проведены армией США, заявили венесуэльские власти. По сообщению агентства EFE в Каракасе отметили, что речь идет о "серьезнейшей военной агрессии США". В правительстве подчеркнули, что удары зафиксированы не только в столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра.

Власти объявили о развертывании в Венесуэле полицейских и военных подразделений, а также "системы командования для полной защиты страны".

Власти Венесуэлы предупредили, что согласно уставу ООН имеют право на самооборону.

США несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента страны Николаса Мадуро.