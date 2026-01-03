Поиск

Что произошло за день: суббота, 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ночь на субботу в Венесуэле прогремели взрывы, их зафиксировали как в столице страны, так и в некоторых провинциях. В Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США. В стране ввели режим ЧС. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. В свою очередь генпрокурор США Пэм Бонди заявила о предъявлении обвинений в организации наркотрафика и терроризме президенту Венесуэлы и его супруге, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

- МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы и выступил за созыв заседания СБ ООН. Российское внешнеполитическое ведомство также призвало руководство США освободить Мадуро и его супругу.

- Посольство РФ в Каракасе в связи с последними событиями в Венесуэле сообщило, что информация о пострадавших или погибших россиянах в стране не поступала. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что организованных российских туристов в Венесуэле нет.

- Российские военные установили контроль над селом Бондарное в ДНР. Кроме того, группировки "Север" и "Центр" улучшили позиции в зоне СВО, войска группировки "Восток" ведут продвижение вглубь обороны ВСУ.

- Авиакомпания Conviasa отменила рейс из Москвы в Порламар (Маргарита) через Каракас, запланированный на 5 января. Его отмена затронула более 200 российских туристов.

- Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани на ближайшие два дня. Кроме того, ожидается поднятие уровня рек в крае на фоне ранее выпавшего большого количества снега. Также штормовое предупреждение объявили в Крыму на 3-5 января из-за сильных дождей и ожидающегося подъема уровня рек.

- Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели. В рождественскую ночь в столице ожидается от минус 10 до минус 5.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 3 января

МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро и его супругу

Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

 Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с президентом Венесуэлы

Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

 Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

 МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время сделают заявление по Венесуэле

Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

 Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });