Что произошло за день: суббота, 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ночь на субботу в Венесуэле прогремели взрывы, их зафиксировали как в столице страны, так и в некоторых провинциях. В Каракасе заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США. В стране ввели режим ЧС. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. В свою очередь генпрокурор США Пэм Бонди заявила о предъявлении обвинений в организации наркотрафика и терроризме президенту Венесуэлы и его супруге, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

- МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы и выступил за созыв заседания СБ ООН. Российское внешнеполитическое ведомство также призвало руководство США освободить Мадуро и его супругу.

- Посольство РФ в Каракасе в связи с последними событиями в Венесуэле сообщило, что информация о пострадавших или погибших россиянах в стране не поступала. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что организованных российских туристов в Венесуэле нет.

- Российские военные установили контроль над селом Бондарное в ДНР. Кроме того, группировки "Север" и "Центр" улучшили позиции в зоне СВО, войска группировки "Восток" ведут продвижение вглубь обороны ВСУ.

- Авиакомпания Conviasa отменила рейс из Москвы в Порламар (Маргарита) через Каракас, запланированный на 5 января. Его отмена затронула более 200 российских туристов.

- Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани на ближайшие два дня. Кроме того, ожидается поднятие уровня рек в крае на фоне ранее выпавшего большого количества снега. Также штормовое предупреждение объявили в Крыму на 3-5 января из-за сильных дождей и ожидающегося подъема уровня рек.

- Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели. В рождественскую ночь в столице ожидается от минус 10 до минус 5.