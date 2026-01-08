Поиск

Москва квалифицирует как прямую угрозу размещение на Украине иностранных военных

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры западных стран Москва квалифицирует как иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности России, предупредил российский МИД.

"6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией т.н. коалиции желающих подписали с киевским режимом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира". Согласно уточнениям британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, подписавших с Зеленским соответствующее трехстороннее заявление, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать на Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники", - говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

"В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность", - заявила Захарова.

"Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение", - сказала представитель МИД.

По ее словам, "все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации".

