Вторая группа россиян сможет улететь с йеменского острова Сокотра 10 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Йемене сообщило, что авиакомпания Yemenia Airways ("Йеменские авиалинии") 10 января планирует совершить еще один рейс с острова Сокотра, где застряли российские туристы, в Джидду (Саудовская Аравия).

Внутренние и зарубежные авиарейсы в Йемене были остановлены на фоне обострения ситуации в стране. В стране застряли около 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне.

Первая группа российских граждан вылетела с Сокотры 7 января в Саудовскую Аравию самолетом авиакомпании Yemenia Airways.

Сокотра - остров в Индийском океане, в 380 км к югу от побережья Йемена.