Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке
Вид на Новокузнецкий родильный дом №1
Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Все родильные дома и перинатальные центры Кемеровской области проверят после гибели девяти младенцев в Новокузнецком роддоме N1, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале во вторник.

"Потеря ребенка - невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась. Поставил задачу министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям", - говорится в сообщении.

Середюк также отметил, что в среду в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в новокузнецком роддоме умерло девять новорожденных. По данным регионального Минздрава, у всех малышей была тяжелая внутриутробная инфекция.

По факту гибели новорожденных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изучается документация.

Региональные прокуратура, Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор проводят проверку случившегося.

На время проверок отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы N1 Виталий Херасков.

На официальном сайте роддома во вторник появилась информация о приостановке госпитализации пациенток "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией". Приостановка вводится "на время проведения карантинных мероприятий".

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

