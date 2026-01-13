Поиск

Глава Росздравнадзора отправится в Кузбасс для проверки работы службы родовспоможения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения по поручению главы Минздрава РФ направлена группа специалистов; ее возглавит руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщил помощник Михаила Мурашко Алексей Кузнецов.

В регион прибудет группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета, сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Ранее стало известно, что в родильном доме № 1 Новокузнецка в январе умерли девять детей. Пресс-служба Минздрава Кузбасса сообщила, что у умерших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изучается документация.

Региональные прокуратура и Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор проводят проверку информации о гибели новорожденных.

На время проверок отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы N1 Виталий Херасков.

