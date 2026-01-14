Парламентарии РФ готовы обсудить с США сотрудничество по венесуэльской нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия и США готовят встречу парламентариев, на которой смогут обсудить венесуэльский трек и потенциальное сотрудничество в нефтяной сфере, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрия Новикова.

"Я думаю, что во время встречи, если она состоится, будут вопросы, в том числе связанные с венесуэльским треком. А значит, возникнут и темы, связанные с нефтью. Потому что инициаторы осложнения ситуации вокруг Венесуэлы, то есть нынешняя команда Белого дома, особо и не скрывает, что одной из целей их действий была нефть, поэтому эти вопросы естественным образом возникают", - заявил Новиков в беседе с изданием.

При этом для проведения такой встречи еще предстоит решить очень много вопросов, отмечается в публикации. Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна уже заявила, что переговоры российских и американских парламентариев пройдут в Вашингтоне и, возможно, даже до конца января.

Однако, по словам Новикова, место для проведения консультаций пока не определено; вопросы сроков встречи и состава российской делегации также находятся "на уровне проработки". Кроме того, депутаты Госдумы ожидают гарантий безопасности во время встречи, а также снятия санкций с делегатов.

"Есть разного рода темы, связанные с санкционными списками Запада в отношении моих коллег по Государственной думе в том числе, и без договоренности по этим организационным моментам и гарантий с американской стороны трудно поставить точку в обсуждении этих вопросов", - уточнил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

В статье подчеркивается, что "есть трудности и в согласовании самого главного - повестки встречи".

"И если мы не будем видеть, что это может привести к какому-то пусть даже не решению, но хотя бы весьма содержательному обмену мнениями, который способен повлиять на ход событий, возникнет вопрос, в чем смысл такой поездки", - резюмировал Новиков.

Сейчас, после захвата военными США и ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, контакты с венесуэльской стороны на уровне парламента и по дипломатической линии сохраняются в штатном режиме, заявил газете источник в Госдуме. Однако наращивать сотрудничество в сложившихся обстоятельствах, вероятно, будет сложнее, ведь Вашингтон намерен контролировать все пути перемещения топлива. В таком случае стоит установить контакты с США в этой области. Однако некоторые эксперты полагают, что дальнейшее нефтяное сотрудничество России и США в Венесуэле в той же добыче маловероятно, пишут "Известия".