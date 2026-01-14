Родные двух погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат еще 5 млн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ангара" по решению суда выплатит дополнительно 5 млн рублей родным двух погибших при крушении Ан-24 в районе Тынды вместо заявленных в иске 300 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

"В суд обратились муж (отец) погибших и мать (бабушка). (...) Они потребовали взыскать с авиакомпании по 100 млн рублей компенсации морального вреда для каждого из них, а также 100 млн рублей для сына мужчины от первого брака, который потерял сестру", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания добровольно выплатила им компенсацию. Мужчина получил 3 млн рублей, из которых 1,5 млн были за моральный вред от гибели жены и годовалой дочери. Женщина получила 1 млн рублей, из которых 500 тыс. были за моральный вред от гибели 25-летней дочери. Однако истцы сочли эти суммы недостаточными и несоразмерными своим страданиям.

Авиакомпания не признала иск, ссылаясь на добровольный характер выплат, незавершенное расследование причин катастрофы и наличие страховки, покрывающей ответственность перевозчика. Ответчик считал, что выплаты были справедливыми и соразмерными, а факт нравственных страданий малолетнего брата погибшей девочки не доказан.

Тындинский районный суд удовлетворил требования истцов частично, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также учетом уже произведенных выплат.

В пользу мужчины суд взыскал 1 млн рублей за гибель супруги и 1 млн рублей за гибель дочери. С учетом ранее полученных 1,5 млн рублей общая компенсация морального вреда составит 3,5 млн рублей.

В пользу женщины взыскано 2 млн рублей за гибель дочери и 1 млн рублей за гибель внучки. С учетом ранее полученных 500 тыс. рублей общая компенсация морального вреда составит 3,5 млн рублей.

В удовлетворении требования о взыскании 100 млн рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего суд отказал.

Как сообщалось, 24 июля прошлого года самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 48 человек, никто не выжил.

Приоритетной версией причин крушения является ошибка экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре. При этом визуально наблюдать землю при заходе на посадку экипаж не мог из-за дождя. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Станислав Асташенко.

Асташенко уточнил, что летно-техническая экспертиза по делу пока не окончена, не завершено расследование МАК, назначена 131 судебно-медицинская и 198 молекулярно-генетических экспертиз, по делу допрошено более 100 лиц.



