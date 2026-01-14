Поиск

Родные двух погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат еще 5 млн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ангара" по решению суда выплатит дополнительно 5 млн рублей родным двух погибших при крушении Ан-24 в районе Тынды вместо заявленных в иске 300 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

"В суд обратились муж (отец) погибших и мать (бабушка). (...) Они потребовали взыскать с авиакомпании по 100 млн рублей компенсации морального вреда для каждого из них, а также 100 млн рублей для сына мужчины от первого брака, который потерял сестру", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания добровольно выплатила им компенсацию. Мужчина получил 3 млн рублей, из которых 1,5 млн были за моральный вред от гибели жены и годовалой дочери. Женщина получила 1 млн рублей, из которых 500 тыс. были за моральный вред от гибели 25-летней дочери. Однако истцы сочли эти суммы недостаточными и несоразмерными своим страданиям.

В РоссииАвиакомпании "Ангара" запретили заниматься техобслуживанием самолетов после ЧП с Ан-24Авиакомпании "Ангара" запретили заниматься техобслуживанием самолетов после ЧП с Ан-24Читать подробнее

Авиакомпания не признала иск, ссылаясь на добровольный характер выплат, незавершенное расследование причин катастрофы и наличие страховки, покрывающей ответственность перевозчика. Ответчик считал, что выплаты были справедливыми и соразмерными, а факт нравственных страданий малолетнего брата погибшей девочки не доказан.

Тындинский районный суд удовлетворил требования истцов частично, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также учетом уже произведенных выплат.

В пользу мужчины суд взыскал 1 млн рублей за гибель супруги и 1 млн рублей за гибель дочери. С учетом ранее полученных 1,5 млн рублей общая компенсация морального вреда составит 3,5 млн рублей.

В пользу женщины взыскано 2 млн рублей за гибель дочери и 1 млн рублей за гибель внучки. С учетом ранее полученных 500 тыс. рублей общая компенсация морального вреда составит 3,5 млн рублей.

В удовлетворении требования о взыскании 100 млн рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего суд отказал.

Как сообщалось, 24 июля прошлого года самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 48 человек, никто не выжил.

Приоритетной версией причин крушения является ошибка экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре. При этом визуально наблюдать землю при заходе на посадку экипаж не мог из-за дождя. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Станислав Асташенко.

Асташенко уточнил, что летно-техническая экспертиза по делу пока не окончена, не завершено расследование МАК, назначена 131 судебно-медицинская и 198 молекулярно-генетических экспертиз, по делу допрошено более 100 лиц.


Ан-24 Приамурье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека, включая ребенка, ранены после атаки БПЛА на Ростовскую область

В Ростове повреждены жилые дома и загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

Что произошло за день: вторник, 13 января

Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

 Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

 Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

 Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8122 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 31 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });