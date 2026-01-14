Лавров призвал США сменить санкции и тарифы на более справедливые доводы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия в диалоге с США призывает Вашингтон использовать более справедливые методы отстаивания своих позиций, нежели применение тарифов и санкций, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД Сергей Лавров.

"Делать ставку на то, что везде, где есть нефть или какие-то другие важные стратегические природные ресурсы, думать только о том, как продвигать свои интересы, и использовать для этого угрозы и методы тарифов. Партнерам Ирана объявили тариф в 25%. По России, есть такой сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ), который в наших соответствующих списках значится, он активно продвигает, и в последнее время явно оживился, инициативу о 500% пошлинах в торговле со всеми странами, которые торгуют с Российской Федерацией", - сказал Лавров.

По его словам, "это может вызывать, безусловно, и улыбку, может вызывать гнев, отторжение".

"Но мне кажется, надо просто работать и реализовывать те договоренности, которые есть между нами и Исламской республикой Иран. Между Россией и всеми нашими торговыми и экономическими партнерами", - заявил глава министр.

Он отметил, что "когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентные позиции США последовательно ухудшаются".

Министр добавил, что "наверное есть какие-то более справедливые методы отстаивания своих позиций, нежели такое прямое дискриминационное задействование санкционных рычагов".

"Это долго не может продолжаться, это приведет к еще более серьезному кризису в международных экономических и политических отношениях. Мы об этом в диалоге, который у нас есть с Вашингтоном и который мы хотим продолжать, мы об этом откровенно говорим, откровенно обсуждаем необходимость все-таки наведения какого-то элементарного порядка в тех методах, которые применяются на международной арене", - заявил Лавров.