Российские криптообменники могут получить правовое регулирование

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Первый зампред думского комитета по IT и связи Антон Горелкин заявил о необходимости выработать правила для легальной работы российских криптообменников на фоне использования зарубежной инфраструктуры в мошеннических схемах.

Он рассказал о случаях, когда мошенники используют белорусские криптобиржи для обмана граждан России. При этом местом совершения преступления считается Белоруссия, что, по словам депутата, значительно усложняет работу правоохранительных органов по выявлению преступников.

"Именно поэтому нужно наводить порядок с криптообменниками, создавать им условия для легальной деятельности на территории России", - написал Горелкин.

В декабре 2025 года Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке. Операции с цифровыми валютами предполагается осуществлять через легальную инфраструктуру: биржи, брокеров, доверительных управляющих, а также сервисы обмена, для которых планируется установить отдельные требования. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Предусматривается, что обменные сервисы будут работать в регулируемом контуре, а с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с нелегальной банковской деятельностью. Законодательную базу предполагается подготовить до 1 июля 2026 года.

Сейчас в России криптовалюта (в терминологии закона - "цифровая валюта") признается имуществом, однако ее использование в качестве средства платежа внутри страны запрещено, а правовой статус инфраструктуры обмена остается неурегулированным. В результате значительная часть операций осуществляется через неформальные каналы, включая p2p-модели и сервисы вне российской юрисдикции.

При этом в Белоруссии с 2018 года действует правовой режим, введенный декретом № 8 "О развитии цифровой экономики", который легализовал оборот криптовалют, разрешил работу криптобирж и сервисов обмена и вывел такую деятельность в специальный режим через Парк высоких технологий. В рамках этого режима операции сервисов, зарегистрированных в Белоруссии, считаются совершаемыми в белорусской юрисдикции даже при обслуживании клиентов из России.

Отдельно в России с 1 сентября 2024 года действует механизм экспериментального правового режима, который под контролем Банка России позволяет использовать криптовалюту в трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам, однако это не является легализацией ее обращения в качестве платежного средства внутри страны.

В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию легализации оборота криптовалют, которая предполагала двухуровневую модель регулирования: создание в России отечественных криптобирж и легализацию p2p-сервисов обмена, а также возможность приобретения криптовалюты на иностранных биржах при условии вывода средств в фиатные валюты исключительно через российские банки с универсальной лицензией и с соблюдением требований законодательства о противодействии легализации доходов. Концепция также предусматривала введение в законодательство новых участников рынка - организаторов системы обмена цифровых валют, операторов обмена цифровых валют и иностранных бирж цифровых валют. Однако на фоне начавшихся в 2022 году внешних ограничений значительная часть иностранных криптоплощадок прекратила обслуживание российских клиентов, а предусмотренная концепцией модель так и не была реализована в виде федерального закона.