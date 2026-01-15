Госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в центре подготовки МВД в Коми

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в одном из административных зданий МВД в Сыктывкаре; четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых - крайне тяжелое, еще пятеро - в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам в четверг.

Помощник министра отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме. Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров, по результатам которых будет решаться вопрос эвакуации ряда пострадавших на лечение в федеральные медорганизации.

Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Ранее Минздрав Коми сообщал о девяти пострадавших, один из которых отказался от госпитализации.

Как сообщалось, днем в четверг во время проведения учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв.м.

Следователи по факту хлопка в одном из помещений центра возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).