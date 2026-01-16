Автобусное сообщение в столице Камчатки не удается восстановить четвертый день подряд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Из-за мощного снежного циклона и сугробов пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском в пятницу утром снова не вышли на линии, сообщает пресс-служба мэрии.

"Решение о возобновлении движения пассажирского транспорта будет принято позднее", - говорится в сообщении.

Очередная снежная буря обрушилась на юг Камчатки в ночь на четверг. Предыдущий циклон накрыл полуостров в понедельник.

Автобусное сообщение в Петропавловске-Камчатском полностью отменили во вторник и четверг, в среду пассажирские машины вышли на линии, но не на всех маршрутах.

Со вторника в городе по нескольким направлениям работают вахтовые автобусы. Также в режиме бесплатного такси в часы пик четвертый день подряд работают машины из гаражей краевого правительства и горадминистрации.

Краевые власти, как и в последние дни, рекомендовали перевести в пятницу работу всех учреждений на дистанционный режим.

Из-за череды циклонов каникулы для школьников Петропавловска-Камчатского продлили до конца недели.

В нескольких районах Камчатки, в том числе в краевом центре в силе остается предупреждение о лавинной опасности.

В четверг в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.