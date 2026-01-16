Автобусное сообщение в столице Камчатки не удается восстановить четвертый день подряд
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Из-за мощного снежного циклона и сугробов пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском в пятницу утром снова не вышли на линии, сообщает пресс-служба мэрии.
"Решение о возобновлении движения пассажирского транспорта будет принято позднее", - говорится в сообщении.
Очередная снежная буря обрушилась на юг Камчатки в ночь на четверг. Предыдущий циклон накрыл полуостров в понедельник.
Автобусное сообщение в Петропавловске-Камчатском полностью отменили во вторник и четверг, в среду пассажирские машины вышли на линии, но не на всех маршрутах.
Со вторника в городе по нескольким направлениям работают вахтовые автобусы. Также в режиме бесплатного такси в часы пик четвертый день подряд работают машины из гаражей краевого правительства и горадминистрации.
Краевые власти, как и в последние дни, рекомендовали перевести в пятницу работу всех учреждений на дистанционный режим.
Из-за череды циклонов каникулы для школьников Петропавловска-Камчатского продлили до конца недели.
В нескольких районах Камчатки, в том числе в краевом центре в силе остается предупреждение о лавинной опасности.
В четверг в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.