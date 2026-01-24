Поиск

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

Здание центра профессиональной подготовки МВД, где произошел пожар
Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пациентка, находившаяся в горбольнице Эжвы после инцидента в учебном центре МВД по Коми, скончалась в пятницу, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Остальные пациенты продолжают лечение в клиниках.

В медсанчасти республиканского МВД проходят реабилитацию два пациента с легкой степенью тяжести.

В Москве шестеро пострадавших получают медицинскую помощь. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации центра имени Вишневского. Пять человек лечатся в главном госпитале МВД России. Из них один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще четыре пациента проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Одного пострадавшего доставили санитарным рейсом 21 января в специализированную клинику приволжского исследовательского медицинского университета.

Как сообщалось, днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.

Пострадали свыше 20 человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице от ожогов и отравления угарным газом.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В РоссииНачальник центра подготовки МВД по Коми арестован по делу о пожареЧитать подробнее

В отношении начальника центра возбуждено дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). По версии следствия, он разрешил обратившимся к нему лицам проведение семинарского занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. Он заключен под стражу.

Преподаватель центра, который тоже стал фигурантом дела о превышении полномочий, находится под домашним арестом. По версии следствия, он во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошли хлопок и пожар.

Коми МВД
