Экс-замдиректора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам колонии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергея Милейко и к 6,5 годам колонии директора ООО "СпецШвейСнаб" Игоря Шальнова по делу о хищении средств, выделенных на вещевое обеспечение Росгвардии, сообщила во вторник Главная военная прокуратура (ГВП).

Милейко также назначен штраф в размере 880 тыс. рублей, он лишен "воинского звания "генерал-лейтенант запаса" и права в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления", заявили в ГВП.

Шальнов приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Милейко и Шальнов признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

"В суде установлено, что с ноября 2017 г. по сентябрь 2019 г. Милейко и Шальнов, действуя организованной группой, похитили свыше 250 млн рублей, выделенных на оплату государственного оборонного заказа вещевого имущества для нужд Росгвардии", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, при обосновании цен контрактов Шальнов включил в себестоимость продукции не связанные с производством вещевого имущества затраты, а Милейко обеспечил заключение ряда госконтрактов по завышенной стоимости.

"Похищенные денежные средства после обналичивания через подконтрольные Шальнову фирмы, а также зависимых от него физических лиц были распределены между соучастниками", - добавили в ведомстве.

Летом 2021 года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к шести годам колонии.

Генерал был признан виновным в организации особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Милейко был арестован в 2020 году.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснял "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск.

Главная военная прокуратура Сергей Милейко Росгвардия
