МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - МЧС России доставит на Камчатку дополнительные девять единиц тяжелой спецтехники для ликвидации последствий снежного циклона, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Самолет ИЛ-76 чрезвычайного ведомства доставит из Владивостока погрузчик, снегоход и два снегоуборщика. Кроме того, еще два самолета Ил-76 МЧС России доставят из Москвы и Нижнего Новгорода снегоходы и вездеходы. Спасатели передадут девять единиц тяжелой специальной техники для ликвидации последствий циклона, который обрушился на Камчатку", - говорится в сообщении.

Мероприятия организованы по поручению правительства РФ и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова.

В минувшую среду министерство доставило в пострадавший регион семь единиц снегоуборочной техники.

На Камчатке продолжается ликвидация последствий мощного снежного циклона, под влиянием которого регион находился на прошлой неделе.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.