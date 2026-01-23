СК считает пропадавшего красноярского подростка жертвой мошенников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Подростка из Краснодара, который ушел из дома 22 января и был найден на следующий день, находился в квартире, арендованной неизвестными, с малознакомой девушкой из другого города, сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, 3 млн рублей из сейфа отца взял он и затем они с девушкой передали всю сумму мошенникам.

Следствие считает, что "22 января 2026 года подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллиона рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома". "Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам. После этого на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием передачи выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения выдвинутых условий", - добавили в СК.

Следователи с помощью полиции установили водителя такси, на котором школьник с девушкой ехали, и нашли других свидетелей.

Подростка с девушкой допрашивают в следственном отделе, мошенников будут искать. Действиям и роли девушки, которая находилась вместе с подростком в съемной квартире, будет дана правовая оценка.

Дело было возбуждено по п.п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК (похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений).

Отец школьника подал заявление об исчезновении сына поздним вечером 22 января. Он сообщил, что поздно вернулся домой, сына дома не обнаружил, а из сейфа пропали 3 млн рублей. Затем он получил через мессенджер сообщение с требованием 30 млн рублей за освобождение сына.