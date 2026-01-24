По делу о похищении подростка в Красноярске задержали 18-летнюю девушку

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о похищении 14-летнего подростка задержали 18-летнюю жительницу Сургута, сообщает в субботу главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Девушка подозревается по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, 21 января она, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск. 22 января она пришла к подростку, они вместе взломали сейфы и похитили три миллиона рублей, средства девушка передала мошенникам, оставив часть себе. После она и подросток направились в арендованную неизвестными квартиру и ждали дальнейших указаний.

Как сообщалось, отец мальчика обратился в полицию, когда узнал, что ребенка нет дома. Мужчина обнаружил пропажу денег, а также получил в мессенджере требования выкупа и видеообращение от сына. В пятницу его нашли в съемной квартире с девушкой.

В СКР накануне заявили, что мальчик мог стать жертвой мошенников.