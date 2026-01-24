Поиск

Что произошло за день: суббота, 24 января

Переговоры в Абу-Даби, гибель медработников в Херсонской области, задержание по делу о похищении подростка в Красноярске

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переговоры представителей России, Украины и США по урегулированию завершились в Абу-Даби. Они продолжатся на следующей неделе.

- Три медработника погибли в Херсонской области в результате удара беспилотника по медицинскому автомобилю. МИД РФ назвал атаку шагом к эскалации конфликта на фоне переговоров в Абу-Даби.

- В Красноярске по делу о похищении подростка задержали 18-летнюю девушку из Сургута. По версии следствия, она, будучи в сговоре с мошенниками, вместе с подростком похитила деньги из сейфов в его доме и отдала средства злоумышленникам, оставив часть себе. После этого она и подросток ждали указаний в съемной квартире.

- Еще одна пострадавшая умерла в больнице после пожара в учебном центре МВД по Коми. Число жертв достигло двух.

- Режиссер, сценарист и телеведущий Александр Олейников умер в возрасте 60 лет.

- В Госдуме опровергли предположения об использовании искусственного интеллекта при подготовке проекта закона, объяснив появление ссылки с UTM-меткой использованием ИИ-инструмента для быстрого поиска.

