Государственная информсистема "Антифрод" будет запущена в РФ 1 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством будет запущена с 1 марта, сообщает в пятницу пресс-служба Минцифры РФ.

"Начинает работу государственная информационная система (ГИС) для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников. Оператор системы - Минцифры", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минцифры отметили, что ГИС "Антифрод" позволит участникам обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей.

Также с 1 марта в РФ начинает действовать ещё ряд мер по борьбе с интернет-преступниками; инициативы реализуются в соответствии с законом, направленным на повышение безопасности в цифровой среде.

Кроме того, с 1 марта кредитные организации, маркетплейсы, площадки для объявлений, бюро кредитных историй смогут использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа клиентов в их приложения и личные кабинеты, получения кредитной истории. "Это сделает доступ удобнее, а процедуру - безопаснее. Мера носит добровольный характер", - подчеркнули в Минцифры.

В свою очередь предприниматели и компании, размещающие товары на маркетплейсах и площадках объявлений, добровольно, по желанию смогут пройти верификацию с помощью ЕСИА.

"Это позволит маркировать проверенных продавцов и повысит доверие покупателей. Мера для продавцов носит добровольный характер", - отметили в министерстве.

Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта не смогут выдавать потребительские займы по упрощённой идентификации клиентов. При приёме на дистанционное обслуживание и при выдаче займов дистанционно станет обязательной аутентификация клиента через ЕБС. "Для микрокредитных компаний это требование вступит в силу с 1 марта 2027 года", - уточнила пресс-служба Минцифры.

"Перечисленные меры позволят создать технологический барьер для мошенников, защитить персональные и финансовые данные граждан, а также сделать цифровую среду более прозрачной и безопасной для добросовестных пользователей и бизнеса", - заключили в министерстве.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года.

Минцифры РФ
