Часть школ Мурманска остается на дистанте из-за перебоев электроснабжения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Часть школ в Октябрьском и Ленинском округах Мурманска, в которых с 23 января происходят перебои электроснабжения из-за обрушения пяти опор ЛЭП, останутся во вторник на дистанционном режиме работы, сообщил глава города Иван Лебедев.

В своем телеграм-канале он сообщил, что учреждения образования продолжат работу в режиме, введенном в понедельник.

Так, в понедельник не работали школы №58, №49, №57, №11, №45 и гимназия №1, а также детские сады №26, №156, №4, №34, №139, №73, №85 и №91.

По информации главы ЗАТО Североморск Владимира Евменькова, который также попал в зону отключений, во вторник все школы будут работать в штатном режиме. Для детей, живущих в зоне отключений, предусмотрено горячее питание, для учеников начальной школы - возможность остаться в группе продленного дня.

Кроме того, во вторник сохранится бесплатный проезд в общественном транспорте Мурманска, Североморска и между ними, сообщил в свою очередь Минтранс Мурманской области. Такая мера распространяется и на маршрутные такси. Она будет действовать на время перебоев с электроснабжением.

В Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело в Мурманске и соседнем Североморске к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что работа по подключению по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

В Мурманске и Североморске на базе бюджетных учреждений местные жители могут зарядить телефон, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе, полевая кухня. Кроме того, заполярные предприниматели предлагают свою помощь - от скидок в кафе до временного бесплатного размещения семей с маленькими детьми в отелях.

